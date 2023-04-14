Helun Fırat DEVA Partisi'nden istifa etti CHP listesinden Ankara 1. bölge 4. sıradan aday olan Sadullah Ergin üzerinden tartışmalar devam ederken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Muhalefette liste krizi devam ediyor.

CHP listelerinden seçime girme kararı alan DEVA Partisi, kendilerine ayrılan Ankara'daki kontenjandan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i aday gösterdi.

Başta CHP seçmeni olmak üzere büyük tepki çeken olayın yankıları sürerken DEVA'da bir ayrılık yaşandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yakın zamanda hayatını kaybeden eski AK Partili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı Helün Fırat istifa etti.

Kararını Twitter'dan duyuran Fırat, Millet İttifakı'nın kazanması için desteğini sürdüreceğini belirtti.

"Gördüğüm lüzum üzerine"

Fırat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.

Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.

Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim."