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İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan gazeteci Latif Şimşek, seçim yenilgisi sonrası CHP'de yaşanan krizi değerlendirdi.

Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin halkla bütünleşemediğine ve parti içi demokrasiyi oluşturamadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı CHP'de sürekli diktatör ve anti demokratik olduğu söylemleri var. Ama CHP'ye yakınlığıyla bilinen Prof.Dr.Gazi Zorer, CHP'ye yönelik yazdığı kitabında, CHP'de tepede bürokratik bir yapının oluştuğunu, ön seçimlerin yapılmadığını, taşra teşkilatının esnaf anlayışıyla idare edildiğini söylüyor. Aslında herkesin CHP'de koltuğa yapıştığını, parti içinde demokratik seçimlerin yapılmadığını ifade ediyor. Bu yeni bir şey değil. Ecevit İnönü'yü çok seret eleştirdi. Deniz Baykal da Bülent Ecevit'i eleştirdi. Sonrasında Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Onu da çok sert eleştirenler var. CHP temel politikalarını değiştirip, samimiyetle yaklaşmadığı sürece bu sorunlar bitmeyecek.