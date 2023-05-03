Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala vaadine tepki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, teröristlerin taleplerine ‘evet’ denilirse bu memleket 20 sene geriye dönecek” dedi.

İHA

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor..

Zamanın daralmasıyla heyecan artarken, siyasi partiler de seçim çalışmalarını sürdürüyor..

Bu kapsamda AK Parti'nin Kayseri'den 1. sıradan aday olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ildeki ziyaretlerine devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın açılışına katılan Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında teröristlerin taleplerine ‘evet’ denildiği taktirde Türkiye’nin 20 yıl geriye gideceğini söyledi.

"Bunlar terörün taleplerini dinliyor, onlara vaatlerde bulunuyor"

Kandil'n siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakacağız" vaadine tepki gösteren Akar, şu ifadeleri kullandı:

Teröristlere elebaşları diyorlar ki; ’14 Mayıs seçimlerini bekleyin.’ 14 Mayıs seçimleri ile alakalı bunların birtakım şeytani hesaplarının olduğunu, birtakım hesap kitap yaptıklarını ve bu şekilde teröristleri kurtarmak, bu şekilde milletin ve memleketin başına yeniden çorap örmeye çalıştıklarını bilelim.



Teröristleri malum partiyle konuşuyor. Bu denklemde masanın altındakiler üstündekilerle konuşuyor. Yani dolayısıyla denklemin içerisinde hepsi var. Bunlar terörün taleplerini dinliyorlar. Onlara vaatlerde bulunuyorlar. Bebek katillerini serbest bırakmayı düşünüyorlar.

"Eğer gerçekten bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, bu memleket 20 sene geriye dönecek"

Açıkça söylüyorlar bunları. Bunu kimsenin görmemesi ve duymaması mümkün değil. Kimse yarın bir gün duymadım, görmedim demesin. Eğer gerçekten bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, teröristlerin taleplerine ‘evet’ denilirse bu memleket 20 sene geriye dönecek.

"Ülkelerine ters ve düşmanca bakıyorlar"

Muhalefetin söylemlerini eleştiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: