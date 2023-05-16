Hulusi Akar'dan Sinan Oğan sorusuna cevap: Konuşulur, görüşülür Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna: "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır" dedi

AA

Sandık başına giden Türkiye bir kez daha tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.89, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağladı.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında tercihini yapacak.

Hulusi Akar: Ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler

AK Parti'den seçilen Kayseri milletvekillerinden biri olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin şu anda ciddi bir beka sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki bizim biraz daha çalışmamız lazım, biraz daha anlatmamız lazım. Halka küsmek gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça, her şey görüldükçe biz inanıyoruz ki doğru yol bulunacak" diye konuştu.

Bakan Akar, büyük bir azimle, gayretle büyük, güçlü Türkiye için çalıştıklarını, Türkiye'den tüm dünyada beklentiler olduğunu dile getirdi.

Akar'dan Sinan Oğan sorusuna cevap

Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, deprem bölgelerinden AK Parti'ye gelen desteğin sorulması üzerine ise şunları kaydetti: