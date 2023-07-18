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İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Dış Politika Enstitüsü Başkanı Pro. Dr. Hüseyin Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB ile ilişkilere yönelik söyleminin devrim niteliğinde olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

Vilnius zirvesiyle birlikte hem NATO hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden düzeltilmesi konusunda, bana göre Cumhurbaşkanı'nın devrim niteliğinde sayılacak bir açıklaması oldu: AB ile ilişkilerin düzeltilmesi ve tam üyelik sürecinin yeniden başlatılması.

Avrupa ile son 5 yıldır yaşanan söylem gerginliğinin artık sona erdiği, daha çok güvercin-teknotrak bir hükümet olunduğu, dünya ile kutuplaşmanın bir sonuç getirmediğini görmenin yarattığı bir sonuç. Ve bu iyi bir şeydir. Çünkü Türkiye'nin batı ile birlikte hareket ediyor olması, dünyanın diğer ülkelerince de daha güvenilir, daha sağlık bir hukuk sitemine sahip olduğunun göstergesi. Türkiye 90'lı ve 2000'li yıllarda hep bir model ülke olarak algılandı. Şimdi bu politikaya tekrar geri dönüş var.