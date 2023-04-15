İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması: Onay sürecine doğru gidiyoruz ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Onay sürecine doğru gidiyoruz. Finlandiya'nın üyeliği onaylandıktan sonra süreç daha da hızlandı" ifadelerini kullandı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakmış, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TV100'de konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Yeni F-16'ların alım sürecinin sorulması üzerine Kalın, "Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor. Tabii bir Kongre onay süreci var. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Zaten Finlandiya'nın üyeliği onaylandıktan sonra süreç daha da hızlandı. Ama İsveç konusunda da bizim koyduğumuz objektif kriterler var. Terörle ilgili temel bir talebimiz var. Bu karşılandığı zaman İsveç de NATO'ya katılır" diye konuştu.

"İlk defa NATO metninde FETÖ'yü ismen geçirdik"

NATO Zirvesi'nde üçlü mekanizma kurularak bir mutabakat metnine imza atıldığını anımsatan Kalın, şöyle devam etti: