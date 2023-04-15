ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakmış, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TV100'de konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
Yeni F-16'ların alım sürecinin sorulması üzerine Kalın, "Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor. Tabii bir Kongre onay süreci var. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Zaten Finlandiya'nın üyeliği onaylandıktan sonra süreç daha da hızlandı. Ama İsveç konusunda da bizim koyduğumuz objektif kriterler var. Terörle ilgili temel bir talebimiz var. Bu karşılandığı zaman İsveç de NATO'ya katılır" diye konuştu.
"İlk defa NATO metninde FETÖ'yü ismen geçirdik"
NATO Zirvesi'nde üçlü mekanizma kurularak bir mutabakat metnine imza atıldığını anımsatan Kalın, şöyle devam etti:
Biz ilk defa NATO müzakerelerinin parçası olan bir metne FETÖ'yü ismen geçirdik. PYD, YPG'ye destek verilmeyeceğini, hükmen oraya geçirdik. Bunlar son derece önemli kazanımlar. Orada onlar da bir şeyin altına imza attılar. Ve ondan sonra kendileri İsveç'teki PKK ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili özellikle PKK yapılanmasıyla ilgili bir aydınlanma yaşadılar. Mesela benim bu süreci yöneten baş müzakereci mevkidaşım Oscar Bey'le gayet iyi bir ilişkimiz var. Kendileri, 'Biz PKK'nın İsveç'e bu kadar nüfuz ettiğini bilmiyorduk. Yeni yeni fark ettik' dediler. Onlar, 'İsveç'e saldırmayan bir örgüt, terör örgütü değildir' mantığıyla bakıyorlar. 'Biz sizden imkansız, hukuk dışı, teamüllere aykırı bir şey istemiyoruz. Sadece ülkenizdeki terör mensuplarından kurtulun ya bize iade edin ya bunları deport edin. Yahut orada yargılayın' diyoruz. Yani bu insanları terör yapamaz, Türkiye'ye zarar veremez hale getirelim. Bu istediğimiz şey çok zor, imkansız bir şey değil.