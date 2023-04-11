İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı 5. kez başvurduğu AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer bulamayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyada takipçilerinden gelen yorumlara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitme için hazırlanıyor.

Seçimler için milletvekili adayları netleşti.

Çok sayıda isim, milletvekili adaylığı için partilerin listelerine girmeye çalıştı.

İçlerinde tanınmış ve ünlü isimlerin de yarıştığı milletvekilliği adaylığında, bazı isimler liste dışı kaldı.

Bu isimlerin en başında olanlardan biri de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses oldu.

Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez yaptığı başvurusu da olumsuz sonuçlandı.

Takipçilerinin eleştirilerine fotoğraflı yanıt

5. kez hüsrana uğrayan Tatlıses, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının "Daha kaç kez başvuracaksınız? Yeter" yorumlarına cevap veren Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı:

"Benim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir koltuğum vardır"

Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum, olmamışım problem değil. Benim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır. Bu da böyle biline.

"Benim meselem Sayın Erdoğan"

Öte yandan Tatlıses, milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından da bir paylaşım yapmış, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem Sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullanmıştı.