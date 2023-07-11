İngiltere ve Türkiye, terörle mücadelede işbirliğini derinleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Sunak'ın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığı ve Erdoğan'ı çabalarından ötürü takdir ettiği belirtildi.

Terörle mücadelde istihbarat paylaşımı ve işbirliği

Açıklamada, iki liderin, büyüyen ticaret bağları ile güçlü savunma ve güvenlik işbirliğine dayanarak İngiltere-Türkiye ilişkilerinin tam potansiyeline ulaşmasını sağlamadaki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği kaydedilerek, "Liderler ayrıca, terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı." ifadesi yer aldı.

"Tahıl anlaşmasının uzetılmasının öneminde mutabıkız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, Türkiye'ye yaptığı son ziyaretin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, liderlerin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasının önemi konusunda da mutabık kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sunak'ın, yakın temas halinde olmayı kararlaştırdığı da kaydedildi.