İstanbul'da İyi Partili gruba bir vatandaş tepki gösterdi: Selamını almıyorum İstanbul Arnavutköy’de seçim çalışması yapan İyi Partili gruba bir vatandaş tepki gösterdi. Grubun selam verdiği vatandaş, "30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum” diyerek tepki gösterdi.

İHA Türkiye, 12 gün sonra sandık başına gidecek.. Geri sayımın sürdüğü seçim için heyecan artarken, siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda İyi Partili grup, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu. "30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum" Hadımköy Mahallesi'nde İyi Partili grup yoldan geçen bir vatandaşa selam verdiği esnada tepkiyle karşılaştı. Vatandaş gruba, “Ben 30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum” diyerek tepki gösterdi. Tartışma yaşandı, çevredekiler ayırdı Grup ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile tartışma kavgaya dönüşmeden ayrılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.