İsveç, Türkiye'yi ikna için terör yasası çıkarıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO üyeliği için Türkiye'nin çekincelerini giderme adına terörle mücadele yasasının 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yöneşik saldırıları sonrası İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik konusunda ciddi adımlar atma kararı aldı.

Ancak bu iki ülkenin FETÖ ve PKK mensuplarını barındırması nedeniyle Türkiye, veto hakkını kullanacağını açıkça belirtti.

İsveç, yeni terör yasasını yürürlüğe koyacak

Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, uzun süren müzakereler sonucunda, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını duyurdu.

Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.

"Terörizme karşı Türkiye ile ortak hareket edeceğiz"

Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere değinen Linde, "İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz, Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye silah ihracatı

Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

Linde'ye milletvekili Kakabaveh eleştirisi

Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları terör örgütü PKK/YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.

"Vahşi bir siyasi ile anlaşırken Türkiye ile nasıl müzakere edeceksiniz"

Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.

Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.