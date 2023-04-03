İYİ Parti aday adaylarının kavgası, seçmeni düşündürdü: Bunlar mı ülkeyi yönetecek İyi Parti'nin Ankara'da düzenlediği milletvekilliği ön seçiminde partililer arasında kavga çıkarken, seçmenler, daha kendi aralarında uzlaşmayı beceremeyenlerin, 9 partili ittifakla ülkeyi yönetmeye talip olmalarından endişeli.

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Türkiye'nin 14 Mayıs'ta resmen sandığa gideceğinin açıklanması sonrası, siyaset arenasına girmek isteyenlerin hararetli çekişmeleri yeniden başladı.



Özellikle İyi Parti'de yaşanan bu adaylık ve güç kavgası, her geçen gün şiddetini artırıyor.

İyi Parti'nin Ankara'da düzenlediği milletvekilliği ön seçiminde iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

"Sandıkta şaibe" iddiası kavgaya dönüştü, sandalyeler havada uçuştu

Vekil aday adayları, sandıklarda şaibe iddiları üzerine birbirine girdi. Bazı üyelerin fazladan oy attığı iddiası sonrası sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada partililer birbirlerine yumruk yumruğa saldırdı.

Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın ekibi ile milletvekili adayı Adnan Beker'in ekibi arasında çıkan kavga sonucu seçim iptal edildi.

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Yaşanan kavga, ciddi yorumları da beraberinde getirdi.

Daha aday adaylığı sürecinde sağlıklı iletişimden ve adil yarıştan uzak tutumlara sahip politikacı adaylarının, seçildikleri takdirde Millet İttifakı'nın diğer 8 mensubu partilerle nasıl anlaşacağı, birlikte ülkeyi nasıl yönetecekleri merak ve endişe konusu oldu.

