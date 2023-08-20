İyi Parti İzmir Karabağlar İlçe Başkanlığı'nda istifa İyi Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İHA

Türkiye'nin geride bıraktığı tarihi seçimlerden sonra hükümet sorunları çözmek için kolları sıvayıp göreve başlarken, muhalefette kriz her geçen gün büyüyor.

CHP ve İyi Parti başta olmak üzere tüm muhalif cephede değişim rüzgarları eserken genel başkanlar bu değişim çağrısına karşı direniyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimler olsa da yeterli ivme kazanılamazken İyi Parti'de de istifa krizi sürüyor.

İzmir Karabağlar İlçe Başkanlığı'nda istifa

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, yaklaşık yedi aydır Karabağlar ilçe yönetiminde ‘Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan’ı olarak görev yapan Özlem Keser önderliğinde bir açıklama yaptı.

"Hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı"

Görevden haksız şekilde alındığını dile getiren Keser, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir gerekçe sunulmadan bir mesajla görevden alınıyorum. Seçim zamanında ve kongrelerde arkadaşlarımızla ilçe başkanımızın partimizin yanında olduk ama hiçbir şekilde partimiz bizim yanımızda olmadı.



İl başkanımızla defalarca görüştük. Maalesef ki bir sonuç alamadık. Milletvekillerimiz hiçbir şekilde ilgilenmedi. Her zaman her şartta onların yanında olduk. Partimiz kısacası bizi sahipsiz bıraktı. Çok üzgünüz ama sonuç bu.

Yaklaşık 200 kişi ayrılıyor

Öte yandan, istifa eden diğer parti üyeleri de ilçe yönetimine tepki göstererek Özlem Keser'e destek verdi.

Böylece İYİ Parti Karabağlar’dan yaklaşık 200 kişinin ayrılacağı ifade edildi.