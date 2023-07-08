İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap hayatını kaybetti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıklayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ensonhaber.com

İYİ Parti'de Koray Aydın'ın yerine getirildiği teşkilat koordinatörlüğü görevini sürdüren Süleyman Sırrı Özdolap, yaklaşık bir yıl önce akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi gördüğünü açıklamıştı.

Akşener vefatını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Özdolap'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Değerli kardeşim, Teşkilat Koordinatörümüz Süleyman Sırrı Özdolap’ı maalesef kaybettik…



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar diliyorum.



Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Bir yıl önce akciğer kanseri olduğunu açıklamıştı

Genel Başkan Meral Akşener tarafından İyi Parti Teşkilat Koordinatörlüğü'ne atanan Süleyman Sırrı Özdolap, sosyal medya hesabından dört kelimelik bir paylaşım ve iki fotoğrafını paylaşmıştı.

"Terapiden önce - Terapiden sonra" diyen Özdolap'ın rahatsızlığından dolayı bir süredir kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

12 Eylül'de cezaevi günleri, akciğer kanserine yakalattı

12 Eylül döneminde, Ülkücü olması nedeniyle bir süre tutulduğu cezaevinden "hatıra" kalan akciğer tahribatı nedeniyle kansere yakalanan Süleyman Sırrı Özdolap, tedavisini parti çalışmaları nedeniyle ötelemişti.

Doktorların ısrarları sonucu süreci başlatan Özdolap, henüz ilk aşamasında olan akciğer kanseri için kemoterapi almaya başlamıştı. Tedavinin olumlu cevap vermesi nedeniyle parti çalışmalarına ara vermeden devam eden Süleyman Sırrı Özdolap, rahatsızlığını ilk kez duyurmuş, Özdolap'ın paylaşımı İyi Parti camiasında üzüntüyle karşılanırken, binlerce kişi geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.