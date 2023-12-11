İyi Parti'de GİK, Ankara'da CHP iş birliğini tekrar oylayabilir CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bizzat Meral Akşener'i ziyaret ederek getirdiği iş birliği teklifini GİK'te reddeden İyi Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkartmamak için Ankara kararını yeniden oylaması gündemde.

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Türkiye yerel seçimlere odaklandı...

Cumhur İttifakı zaferle çıktığı mayıs seçimlerinin hemen ertesinde çalışmalarına birlik içerisinde başlarken, yenilgi sonrası kaosa giren muhalefette hala bir kaos havası hakim.

CHP'de genel başkan değişimi yaşanırken, İyi Parti istifa ve yolsuzluk iddiaları ile çatırdıyor.

Yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti'de, CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra yakınlaşma yaşansa da, Özel'in bizzat ziyaret ederek getirdiği iş birliği teklifi reddedildi.

İyi Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yapılan oylamada eller, CHP ile iş birliğine hayır demek için kalktı.

İyi Parti'de CHP ile ittifaktan yana olan parililerin istifaları art arda gelirken tabandan da büyük bir tepki geldi.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da iş birliği konusunda parti yönetimi de büyük bir açmazda.

İyi Parti iş birliği teklifini Ankara için tekrar oylayacak

Bu kapsamda kulislerde GİK oylamasının Ankara için bir kez daha yapılacağı konuşuluyor.

Tekrar adaylık başvurusu yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında aday çıkartılmasını mantıklı bulmayan İyi Partililer yönetime bu konuda baskı yapıyor.

Partide üst düzey bir yetkililer de İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, CHP'den gelen işbirliği teklifini oyladığı GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediğinin altını çizerek “Genel başkanın, bu sözünü yerine getireceğine inanıyoruz” yorumunu yapıyor.

Diğer yandan da Akşener'in seçime 'hür ve müstakil' girme kararından sonra CHP'li belediyelere sert eleştirileri dikkat çekmişti.

"Korkak Yavaş"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Vaatler Paris gerçekeler Cakarta" sözleriyle alt yapı ve trafik sorunları yönünden eleştiren Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da 'korkak' olarak nitelemişti.

Son grup toplantısında Yavaş'ı da isim vermeden hedef alan Akşener, kürsüde Hüseyin Nihal Atsız'ın şiirini okumuştu.

Akşener, şiirin şu kısmına vurgu yaptı:

"Kopunca bir büyük savaş,

Er tez gider, korkak yavaş.

Yüreksize akçayla aş.

Erlere meydan görünür.”

Bu dizeler, salonda uzun süre alkışlanırken “Korkak Yavaş” kısmı büyük alkış almıştı.