İyi Parti'de istifalar bitmiyor: Murat Keçeciler partiden ayrıldı
ensonhaber.com

Seçim sonrası muhalefette sular durulmuyor.

CHP'de değişim rüzgarı eserken İyi Parti'de fırtınası var...

Seçimden büyük bir hezimetle çıkan parti, kurucu ve yöneticilerini tek tek kaybediyor.

Seçim öncesi süreçte partinin en önemli isimlerini kaybeden partide seçim sonrasında istifalar hızlandı.

Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali ve Taylan Yıldız'dan sonra bir isim daha partiden ayrıldı.

İyi Parti'de istifalar bitmiyor: Murat Keçeciler partiden ayrıldı

Bir yönetici daha istifa etti

STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti.

Keçeciler'e partiye katıldığında rozetini İy Parti Genel başkanı takmıştı.

Gözden Kaçmasın İyi Parti'de üst düzey bir istifa daha Haberin Detayları
İyi Parti'de istifa furyası devam ediyor Haberin Detayları