İHA

İyi Parti, seçim sürecinden bu yana istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde..

Genel seçimin ardından dağılan ittifak, parti içi çekişmeler, yönetimdeki görüş ayrılıkları İyi Parti'de çalkantılı bir süreci beraberinde getirdi.

Özellikle yerel seçimlerde ittifak konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının yanı sıra İyi Parti'de farklı konularda da istifalar geliyor.

Diyarbakır’da yapılacak bir bulvara verilmek istenen ‘Şeyh Said Bulvarı’ ismine sosyal medya hesabından destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek geldi.

Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifa

Salim Ensarioğlu’nun siyasette kendisi için bir ekol olduğunu belirten İl Başkanı oğlu Vejdin Ensarioğlu, İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevini bıraktı.

12 bin 750 üye de istifa etti

Ensarioğlu, kendisiyle birlikte Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları ve 12 bin 750 üyenin de istifa ettiğini duyurdu.

"Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz"

Ensarioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi, birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını ve milletini seven demokrat duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanında durmamız söz konusu olamaz. Birkaç gündür sosyal medyada bakanımız ve İstanbul milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu’na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz.



Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Diyarbakır’ımızda bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, eski devlet bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında, Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainliğini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır.



21’inci yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğimiz İYİ Parti, hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz. 21’inci yüzyıldayız, siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz.



Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle İYİ Parti’den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.