İyi Parti'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: Arayışımız da teklifimiz de yok

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Mayıs ayında büyük bir yenilgi alan muhalefette parti içi mücadelelerin yanında marttaki yerel seçimler öncesi ittifak krizi yaşanıyor...

Kamuoyunda muhalefetin ittifaksız girilen yerel seçimlerden yine mağlubiyetle ayrılacağı görüşü hakimken tüm muhalif partiler bu konuda tek başına hareket etmeye devam ediyor.

Özellikle genel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve 6'lı masayı deviren İyi Parti'den sık sık bu yönde açıklamalar yapılıyor.

Son açıklama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isimlerden biri olan partinin Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'dan geldi.

Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Vural, yerel seçimlerde ittifaklar konusunda nasıl bir tutum izleyecekleri sorusuna cevap verdi.

Vural, ittifak arayışlarının da ittifak tekliflerinin de olmadığını söyledi.

Vural şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerin özellikleri vardır, özelliklere göre bakılır, değerlendirir, yapılır. Şu anda bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok.



Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz. Türkiye'yi dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe gitmesini istiyorsak halkın büyük çoğunluğunun bize yönelmesini sağlamamız gerekiyor. Elimizdeki oyu yeterli görmüyoruz. Yeterli görmüyorsak halka gideceğiz.



Yerel seçimlere ilişkin nasıl karar verilecek, onu partimiz değerlendirecek ama biz Türkiye'yi kazanmak istiyoruz, Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. Esas hedef bu. Türkiye'nin geleceğine biz talibiz, yönetimine talibiz. Yerel seçimlerde nerede ne yapılabilir? Yerel seçimin özellikleri vardır. Bunun şu andaki bir mesele olduğu kanaatinde değilim."