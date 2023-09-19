İyi Partili Nebi Hatipoğlu'ndan ittifak yorumu: Eskişehir'de sağ bir parti ile olabilir Eskişehir'de CHP ile değil AK Parti ve MHP gibi sağ bir parti ile ittifak yapılabileceğini belirten İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından sonra duygusal olarak nötr hissettiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim tarihi yaklaştıkça adaylık ve ittifak konuları gündemde yer tutmaya başladı.

Bu kapsamda İyi Parti'nin Millet İttifakı'nı dağıtması, seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklaması, tartışmaları ve muhalefet cephesindeki kavgaları büyüttü.

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise bu çerçevede tv 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, Eskişehir'de CHP ile kesinlikle ittifak yapılmaması gerektiğini belirtirken, sağ partilerle ittifaka yeşil ışık yaktı.

"Eskişehir’de AK Parti ve MHP ile ittifak yapılabilir"

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

Kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim.



Ama bir sağ parti ile belli prensiplerde ittifak yapabiliriz. AK Parti olabilir, MHP olabilir, Saadet Partisi olabilir…



Bu partinin kurumsal kararı değil. Biz her yerde aday çıkartacağız ama küçük yerlerde belli ittifaklar olabileceğini ben Nebi Hatipoğlu olarak.

"Cumhurbaşkanı seçimi kazanınca olumlu veya olumsuz bir şey hissetmedim"

Hatipoğlu, programın bir diğer konuğu olan Barış Yarkadaş ile de kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasından rahatsız olmadığını dile getiren Hatipoğlu'na, Yarkadaş itiraz etti.

Hatipoğlu ise şu ifadeleri kullandı: