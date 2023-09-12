İyi Parti'nin büyükşehirlerde CHP'ye karşı çıkartacağı adaylar
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Türkiye, daha muhalefetin yenilgi krizini üzerinden atamadığı mayıstaki genel seçimlerden sonra yerel seçim gündemine kilitlendi.

Seçmen yaklaşık 6 ay sonra, 31 Mart'ta bu kez yerel yöneticilerini seçmen için sandık başına gidecek.

Muhalefet bloğunda bir yandan parçalanma bir yandan adaylık yarışı hız kazandı.

İyi Parti'den büyükşehirlerde aday çıkartma kararı

Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadeler kullandığı konuşmasında seçime kendi adayları ile gireceklerini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından muhalefetteki adaylıklar için de isimler kulislerde dillendirilmeye başlandı.

Bu kapsamda İyi Parti'den gelen "Büyükşehirlerde de aday çıkartacağız" çıkışından sonra bu şehirlerde aday gösterilecek isimler netleşiyor.

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İyi Parti'nin büyükşehirlerde CHP'ye karşı çıkartacağı adaylar
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener

İyi Parti'nin CHP'ye karşı çıkartacağı adaylar

Buna göre İyi Parti'nin CHP'ye karşı aday çıkartacağı iller ve öne çıkan adaylar:

Ankara'da Adnan Beker

İstanbul'da Buğra Kavuncu

İzmir'de Ümit Özlale

Antalya'da Nesrin Ünal

Hatay'da Gökhan Zan

Bolu'da Tanju Özcan

Eskişehir'de Nebi Hatipoğlu

Yalova'da ise seçime Muharrem İnce ile ittifak kurulacak ittifakla girilecek.

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