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Kabine toplantısında 3 ana gündem masada

Kabine toplantısında 3 ana gündem masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak kabinede Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, koronavirüs salgını ile mücadelede son durum ve 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ele alınacak.