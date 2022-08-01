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    Kabine toplantısında 3 ana gündem masada

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak kabinede Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, koronavirüs salgını ile mücadelede son durum ve 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 07:53
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    Kabine toplantısında 3 ana gündem masada

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yine yoğun bir gündemle toplanıyor.

    Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

    Tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmeler ele alınacak

    Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

    Kabine toplantısında 3 ana gündem masada #1

    81 ilde 150 bin sosyal konut projesi

    Ekonomideki gelişmeler de masada olan başlıklar arasında.

    Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

    81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

    Kabine toplantısında 3 ana gündem masada #2

    Koronavirüs de masada olacak

    Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak. Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

    Kabine toplantısında 3 ana gündem masada #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek

    Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de görüşülecek.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

    Kabine toplantısında 3 ana gündem masada #4


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