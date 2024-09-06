Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayına katılmayacak Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüzüklü kurultayına davet edilmesine rağmen katılmama kararı aldı.

Haber Merkezi

CHP kurultayı başlıyor.

Tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak amacıyla düzenleyeceği 20. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Bugün başlayacak olan kurultay, 7 ve 8 Eylül'de de devam edecek.

CHP'nin "Değişim Kurultayı" sloganıyla tüzük değişikliğine gideceği kurultay kapsamında partinin hazırlıkları tamamlandı.

Saat 11.00'de açılış konuşmalarının yapılacağı kurultay, tüzük maddeleriyle ilgili kararların alınması ve oylamaların yapılmasıyla devam edecek.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Kurultaya delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmayacak.

CHP'NİN YENİ TÜZÜĞÜ BELLİ OLACAK

Kurultayın aynı gün tamamlanabileceği veya duruma göre 7-8 Eylül tarihlerinde de devam edebileceği kaydediliyor. Ardından CHP'nin yeni tüzüğü belli olacak.

Basın mensupları için kurultayın yapılacağı katta alanlar ayrılırken, herhangi bir akreditasyon uygulanmayacak.

Devam eden takvime göre 7-8 Eylül'de Program Çalıştayı yapılarak, partiyi geleceğe hazırlaması öngörülen kapsamlı bir parti programı belirlenecek.

ANITKABİR VE MEZAR ZİYARETLERİ

Ardından partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Pazartesi günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyaret yapılacak.

Burada İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarı da ziyaret edilecek. Partinin eski genel başkanları Bülent Ecevit ile Deniz Baykal'ın mezarlarına da ziyarette bulunulacak.

KURULTAY GÜNDEMİ

CHP Tüzük Komisyonu'nun raporuyla netlik kazanacak parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.

Kurultayda, milletvekili ve belediye başkan adaylarının partiye kayıtlı üyelerce ön seçimle belirlenmesi önerilecek. Hakim denetimiyle seçilme yöntemi de ön seçimle aday belirleme sürecinde yer alacak.

Milletvekilleri ve belediye başkanları için getirilmesi gündemde olan üç dönem sınırı ise kurultayda dile getirilecek. Yeni tüzükte yer alması halinde dönem sınırına ilişkin hükümler mevcut milletvekillerini etkilemeyecek, bir sonraki genel seçimlerin ardından geçerli olacak.

Cinsiyet, yaş ve meslek kotalarının yanı sıra engellilerin parti içi temsilinin kuvvetlendirilmesi de gündeme gelecek konular arasında yer alacak.