Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında kürsüye alkışlar eşliğinde çıktı Seçimden sonra büyük çalkantılar yaşanan CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kürsüye yoğun alkışlarla çıktığı anlar dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Tarihi seçimlerin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen, aldığı ağır yenilgiden sonra CHP hala toparlanamadı.

Değişim rüzgarları ile parti içinde başlayan büyük kavgalar devam ediyor.

Özellikle partinin önce gelen isimlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saflarından Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği, partinin Gurup Başkanı Özgür Özel'in açıktan gerekli görülürse genel başkanlığa aday olabileceğini belirttiği bu günlerde CHP grup toplantıları merakla izleniyor.

Parti içi kavga devam ederken toplantı merakla bekleniyordu

CHP grubu bugün toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı gizlice yapılan ve basına sızan zoom toplantısından sonra toplantıya katılanlara grup toplantısı ambargosu uygulayacağı yönünde iddiaların ortaya atılmasının ardından bugünkü toplantının önemi bir kat daha arttı.

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı

Merakla beklenen toplantıda Kılıçdaroğlu, kendisine söz verilmesini Gurup Başkanı Özgür Özel'in yanında bekledi.

Toplantıyı yöneten partilinin anonsuyla kürsüye yönelen Kılıçdaroğlu, yoğun alkışlarla ilerledi.

Özgür Özel de ayakta alkışladı

Tüm partililerin ayağa kalktığı salonda, CHP'de değişim beklentisini en yüksek sesle dile getirenlerden biri olan Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nu alkışladığı dikkatlerden kaçmadı.