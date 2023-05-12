Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi aradım ama ulaşamadım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilmesinin ardından Muharrem İnce'yi Ankara'daki mitinge davet etmek için aradığını ama ulaşamadığını açıkladı.

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Türkiye, kaderini belirleyecek seçim için pazar günü sandığa gidiyor.

Dört cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Verdiği kararın ardından İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara'daki mitingine katılacağı öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu: İnce'yi aradım ama ulaşamadım

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX'da yaptığı açıklamada Muharrem İnce'yi mitinge davet etmek için aradığını ama ulaşamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: