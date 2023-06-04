Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un istifaları bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha yenilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bu sene de şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un istifa etmeleri için sosyal medyada kampanyalar başlatıldı.

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Türkiye, bu sene siyasette ve sporda hareketli bir maraton yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı 12. kez seçim zaferi kazandı.

Futbolda da Galatasaray, sezon ortasından itibaren geriden gelerek en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atarak, hem derbi öncesi şampiyon oldu, hem de derbiyi 3-0 gibi net bir skorla alarak ezeli rakibine karşı bir kez daha üstünlük sağladı.



Kılıçdaroğlu ve Ali Koç için "istifa" sesleri daha da yükseldi

Siyasette ve futbolda yüzleri gülmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, gelmeyen başarılar nedeniyle istifaları artık daha güçlü bir şekilde dillendiriliyor.

Seçim öncesi de birbirleriyle yakınlaşan Kılıçdaroğlu ile Ali Koç'un, başarısız liderler ve yöneticiler olarak artık istifa etmeleri gerek sosyal medyada gerek ulusal medyada daha çok konuşulur oldu.

