Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un istifaları bekleniyor
ensonhaber.com

Türkiye, bu sene siyasette ve sporda hareketli bir maraton yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı 12. kez zaferi kazandı.

Futbolda da Galatasaray, sezon ortasından itibaren geriden gelerek en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atarak, hem derbi öncesi şampiyon oldu, hem de derbiyi 3-0 gibi net bir skorla alarak ezeli rakibine karşı bir kez daha üstünlük sağladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un istifaları bekleniyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ve Ali Koç için "istifa" sesleri daha da yükseldi

Siyasette ve futbolda yüzleri gülmeyen CHP Genel Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, gelmeyen başarılar nedeniyle istifaları artık daha güçlü bir şekilde dillendiriliyor.

Seçim öncesi de birbirleriyle yakınlaşan Kılıçdaroğlu ile Ali Koç'un, başarısız liderler ve yöneticiler olarak artık istifa etmeleri gerek sosyal medyada gerek ulusal medyada daha çok konuşulur oldu.