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Kemal Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ve ekibiyle görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ve ekibiyle görüştü Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki ofisinde Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz ve ekibini kabul etti.