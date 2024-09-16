Kemal Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ve ekibiyle görüştü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme ve demeçleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Kurultay öncesinde aday olacağı söylentileri çıkan Kılıçdaroğlu, CHP içinde huzursuzluğa neden oluyor.
Açtığı ofislerle, adeta paralel bir CHP daha kuran Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'i zora sokuyor.
OFİS KABULLERİ DEVAM EDİYOR
Eski Türkiye'de Süleyman Demirel’in Güniz Sokak'taki konutuna benzetilen Kılıçdaroğlu'nun bu ofisi, ziyaretçileriyle dikkat çekiyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Barış Sitesi'ndeki ofisin son konuğu, Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz ve ekibi oldu.
VECDET ÖZ VE EKİBİNİ KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde kendisine destek açıklaması yapan Öz ve ekibini kabul etti.
Kılıçdaroğlu'nun iletişim hesabı olan 'Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi' X hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama ve fotoğraf paylaşıldı.
"FİKİR ALIŞVERİŞİ"
Paylaşımda, "Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz ve beraberindeki heyet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular." ifadelerine yer verildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış