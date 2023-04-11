Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ziyaret Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler” dedi.

İHA

Çanakkale temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin beraberindeki heyetle birlikte Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.

Alan Kılavuzu eşliğinde Çanakkale Savaşları ve Çanakkale Şehitler Abidesi ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk abidesine çelenk sundu.

Dua okuyarak karanfil bıraktı

Ardından Meçhul Asker Mezarı’nda dua okuyarak, sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

"Çanakkale hem bizim hem dünya tarihi açısından son derece önemli bir mücadeledir"

Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde muhtarlarla da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale hem bizim tarihimiz açısından, hem dünya tarihi açısından son derece önemli bir mücadeledir. Önemli bir kurtuluş mücadelesidir ve dolayısıyla biz minnet duymak zorundayız, hayatlarını, gözünü kırpmadan veren şehitlerimiz için, gazilerimiz için dedelerimiz ve büyüklerimiz için. Onlara çok şey borçluyuz, minnet borçluyuz. Bir şey daha var. Evlatlarımıza verilen mücadelenin nasıl verildiği, hangi şartlarda verildiğini unutulmaması gerekiyor. Yokluk içinde bu mücadele verildi ve insanlar hayatlarını, bedenlerini siper ettiler. Dolayısıyla o mücadelenin verildiği şartların da unutulmaması ve genç kuşaklarımıza aktarılması gerekir.

"Bu devlet sıradan bir devlet değil"

Milli Kurtuluş Savaşı’nın tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her birimizin tek tek vatandaş olarak sorumluluğu var. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Biz sıradan bir devlet değiliz. Bizim verdiğimiz mücadelede sıradan bir mücadele değildir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler. Türkiye'yi örnek aldılar. Cezayir'inden, Fas'ından, Tunus'undan tutun hepsi aynı mücadeleyi verdiler. Biz daha sonra cumhuriyeti kurduk.



Bizimle beraber mücadele eden o bütün mazlum ülkeler 'Türkiye Cumhuriyeti kurdu. O zaman biz de cumhuriyet kuruyoruz' dediler ve tamamı cumhuriyet kurdular. Dolayısıyla bizim verdiğimiz mücadele sadece bizim toplum için değil, dünyadaki bütün toplumlar için, mazlum ülkeler için örnek oldu.

"Bundan sonraki mücadelemiz akıl ve bilgi mücadelesi"