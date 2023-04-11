Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çanakkale ve Balıkesir'e bakanlık sözü Balıkesir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu, sahneye Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı çağırarak Balıkesir ve Çanakkale'nin birer bakanı olacağını söyledi.

ensonhaber.com Seçim kampanyasına başlayan Millet İttifakı il ziyaretlerine devam ediyor. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcı adayları ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Millet Buluşmaları kapsamında Çanakkale'de. Kılıçdaroğlu ve kurmayları burada halka hitap ederken, programın sonunda sahneye Çanakkale ve komşu il Balıkesir'in halihazırda ve gelecek dönem milletvekili adayları davet edildi. Balıkesir ve Çanakkale'ye bakanlık sözü Sahneye önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın geldi. İki vekil sahneye çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu sunucudan mikrofonu alarak Balıkesirlilere ve Çanakkalelilere bir söz verdi. Kılıçdaroğlu; “Unutmayın, Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak. Onu ifade edeyim.” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra akıllara 6'lı masadaki bakanlık tartışmaları ve pazarlıkları geldi.