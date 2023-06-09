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Türkiye'de tarihi seçimlerden sonra muhalefetteki değişim seslerine genel başkanlar sırt çevirdi.

Muhalefet tabanından gelen değişim talebi, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda karşılık bulmasa da kamuoyunda süreç tartışılıyor.

TELE1'de Habere Doğru programına katılan gazeteci Sedat Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisini açıkladı.

"Kılıçdaroğlu'nun stratejisi yerel seçimlerde başarılı olup kurultaya gitmek"

CHP Lideri'nin yerel seçimlerden sonra kurultaya gitmek istediğini belirten Bozkurt şöyle konuştu:

"Kurultayın yerel seçimlerden önce olma ihtimali var. Sonra olma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu bir strateji kurgulamaya çalışıyor kafasında.



Yerel seçimlerde başarılı olursa kurultayda daha kolay bir süreç yaşar. Kılıçdaroğlu aday. Kesin aday. Her türlü aday. Kazanma ihtimali de yüksek bir aday. İç dinamikleri okuyarak bu yorumu yapıyorum."