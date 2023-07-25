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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a karşı 13. seçim yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün eleştirilere rağmen istifa etmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde kendisini adeta yere göğe sığdıramayanlar, seçim sonrası diktatörlükle suçlar oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kendi partisi dahil muhalefette Kılıçdaroğlu'na yönelik tavır değişikliğini anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında “yaşlı diktatör” haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular.



Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar.



Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi.