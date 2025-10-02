KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ada'da iki devletli siyaset tek çözüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Hava Yolları’nın “AdaKıbrıs” tanıtım programı kapsamında KKTC’ye gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC’nin tanınması gerektiğini ve federasyon çözüm modelinin geride kaldığını belirtti. Tatar, “Artık iki devletli siyaset yegâne çözüm modelidir.” dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NİN ÖNEMİ

Tatar, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin KKTC halkının egemenliği, bağımsızlığı ve hürriyetinin sembolü olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin desteğiyle buraya kazandırdığımız külliye, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir.” ifadelerini kullandı.

KKTC'NİN DÜNYAYA AÇILIMINDA THY VE AJET'İN ROLÜ

THY ve AJet’in KKTC’yi dünyaya bağlayan önemli hava yolu şirketleri olduğunu belirten Tatar, “Yeni açılan Ercan Devlet Havalimanı terminaliyle yolcu sayımız 2 milyondan 10 milyona, birkaç yıl sonra 15 milyona çıkacak. Ambargolara rağmen buraya yüzden fazla ülkeden turist ve öğrenci geliyor.” dedi.

TEKNOFEST VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

KKTC gençliğinin TEKNOFEST etkinliğiyle büyük bir heyecan yaşadığını anlatan Tatar, “1-4 Mayıs’ta nüfusumuzun yarısı etkinliği ziyaret etti. KKTC, üniversiteler ve sanayi bölgeleriyle bilişim adası olma potansiyeline sahip.” diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN GELEN SU VE TARIMSAL KATKI

Türkiye’den KKTC’ye deniz altından getirilen suyun adanın çehresini değiştirdiğini ifade eden Tatar, “Bu suyla hem temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor hem tarım ve hayvancılıkta kullanılıyor. Toprak daha bereketli oldu.” dedi.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ, HAYATİ ÖNEME SAHİP"

KKTC’nin güvenliği için Türkiye’nin garantörlüğünün önemine değinen Tatar, “Federasyon kapanmıştır ve Türkiye anavatandır, garantör devlettir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığı bizler için yaşamsal öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

KKTC’nin tüm kazanımlarında Türkiye’nin desteğinin kritik olduğuna işaret eden Tatar, “Anavatanımız Türkiye’ye ve Türk halkına minnettarız. Her zaman yanımızda oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.