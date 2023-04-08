Kocaeli'de arkadaşını öldürüp ihbarda bulunduğu yerden kaçtı Arkadaşıyla gezdiği sırada aracı sağa çekip öldüren adam polis ekiplerine ihbarda bulunup olay yerinden kaçtı. Ekipler şüpheliyi bulmak için çalışmalara devam ediyor.

DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kan aktı...

Dün gece saatlerinde taksi şoförü Resul Ateş ile aracına aldığı arkadaşı Selçuk Akpınar gezerken aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ateş, aracı sağ şeride çekerek Selçuk Akpınar’a tabancasıyla ateş etti.

Olayın ardından ise polisi arayıp, ihbarda bulundu.

Yerini söyleyip kaçtı

Arkadaşını vurduğunu ve gelip kendisini almalarını söyleyen Ateş, telefonu kapadıktan sonra kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selçuk Akpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Morga kaldırıldı

Polis olayın ardından taksinin içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Selçuk Akpınar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Çalışmalar sürüyor

Kaçan Resul Ateş’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.