Kocaeli'de elektrik panosunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu Kocaeli İzmit'te 4 katlı bir binanın zemin katındaki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri ve mahalleliyi sokağa döküldü.

İHA Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın paniği yaşandı. Turgut Mahallesi Kanarya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbar vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hızla tedbir alan SEDAŞ ekipleri ise olumsuzluk meydana gelmemesi adına binaya giden elektriği kesti. Yangın sebebiyle binanın içine dolan dumanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken bina sakinleri panikleyerek dışarıya çıktı. Yaşanan hareketli dakikalar çevre ikametlerdeki vatandaşları da sokağa döktü. Yangın ve dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.