Kocaeli'de elektrik panosunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde paniği yaşandı.

Turgut Mahallesi Kanarya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbar vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de elektrik panosunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hızla tedbir alan SEDAŞ ekipleri ise olumsuzluk meydana gelmemesi adına binaya giden elektriği kesti.

Yangın sebebiyle binanın içine dolan dumanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken bina sakinleri panikleyerek dışarıya çıktı.

Yaşanan hareketli dakikalar çevre ikametlerdeki vatandaşları da sokağa döktü.

Yangın ve dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü #4
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü #5