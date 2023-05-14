KONDA Araştırma Analisti Aydın Erdem: Seçimden sonra dediklerimizin tam tersi olabilir KONDA'nın analisti Aydın Erdem, seçimlerden sonra sonuçlara bağlı olarak yanılabileceklerini, bu nedenle "ortalıkta çok gözükmek istemeyebileceklerini" söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçim atmosferini yaşıyor. Son mitinglerin, son analizlerin yapıldığı gün, KONDA'nın analistinden son bir tespit geldi.



KONDA Araştırma Analisti Aydın Erdem, katıldığı bir YouTube yayınında seçim sonuçlarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Dediklerimizin tam tersi olabilir"

Seçimlerin kendi analizlerinin tersine de sonuçlanabileceğine vurgu yapan Erdem, şunları söyledi: