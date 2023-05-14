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Türkiye 14 Mayıs seçim atmosferini yaşıyor. Son mitinglerin, son analizlerin yapıldığı gün, KONDA'nın analistinden son bir tespit geldi.
KONDA Araştırma Analisti Aydın Erdem, katıldığı bir YouTube yayınında seçim sonuçlarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Dediklerimizin tam tersi olabilir"
Seçimlerin kendi analizlerinin tersine de sonuçlanabileceğine vurgu yapan Erdem, şunları söyledi:
Seçimden sonra belki konuşmayabiliriz. Ortalıkta çok gözükmek istemiyor olabiliriz, KONDA olarak. Dediklerimizin tam tersi olabilir. Bütün burada konuştuklarımızı taca çıkartan, bambaşka bir sonuç ortaya çıkabilir. Türkiye enteresan bir yer.