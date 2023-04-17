DHA

Konya'nın Meram ilçesinde saat 11.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Hatice A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Cemile Özbek, yanında yürüyen kızı Aynaz Özbek (5) ve bebek arabasında bulunan çocukları Elif Özbek (4) ile Muhammed Rahman Özbek'e (1) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları refüje savruldu.

Aile farklı hastanelere kaldırıldı

Yaralı anne ve 3 çocuğu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Sürücünün ifadesi alınıyor

Sürücü Hatice A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O anlar kaydedildi

anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil anne ve çocuklarına çarptı

Görüntülerde, anne ve çocukların yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada otomobilin çarpmasıyla savruldukları görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anne ve 3 çocuğuna otomobil çarptı; o anlar kamerada #1
Anne ve 3 çocuğuna otomobil çarptı; o anlar kamerada #4
Anne ve 3 çocuğuna otomobil çarptı; o anlar kamerada #5