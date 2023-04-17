Konya'nın Meram ilçesinde saat 11.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Hatice A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Cemile Özbek, yanında yürüyen kızı Aynaz Özbek (5) ve bebek arabasında bulunan çocukları Elif Özbek (4) ile Muhammed Rahman Özbek'e (1) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle anne ve çocukları refüje savruldu.
Aile farklı hastanelere kaldırıldı
Yaralı anne ve 3 çocuğu, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Sürücünün ifadesi alınıyor
Sürücü Hatice A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
O anlar kaydedildi
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otomobil anne ve çocuklarına çarptı
Görüntülerde, anne ve çocukların yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada otomobilin çarpmasıyla savruldukları görülüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.