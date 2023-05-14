Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Beşiktaş'ta oyunu kullandı

İHA

Bugün, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu kapsamda oyunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kullandı.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Pervin Ersoy ile birlikte saat 11.00 sıralarında gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, oyunu 1269 numaralı sandıkta verdi.

Ersoy, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

Çok güzel ve günlük güneşlik bir seçim sabahı. Türkiye için huzurlu, güvenli bir seçim ortamı oluştu ve seçimler başladı. Türkiye'de demokrasinin çarklarının tıkır tıkır işlediğinin tüm dünyaya görünmesi açısından çok önemli bir etkinlik. O yüzden çok çok önemsiyoruz huzurlu ve güvenli bir ortamda tamamlanmasını. Şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.