Latif Şimşek: Millet İttifakı komple siyaseti bırakmalı Gazeteci Latif Şimşek, son seçim yenilgisinin ardından muhalefetteki tüm liderlerin istifa etmesi gerektiğini, ancak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hiçbirinin bu niyette olmadıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

İlkeç Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel'e konuk olan gazeteci Latif Şimşek, seçim sonrası muhalefet partilerindeki "değişim rüzgarını" ve çatlakları, çatışmaları değerlendirdi.

Şimşek'in açıklamaları özetle şöyle:

"Seçim yapılmadan kazandık havasındaydılar"

Cumhur İttifakı'nın karşısında birleşenlerin hepsine baktığınızda, aslında hepsinin istifa etmesi, siyaseti bırakması gerekir. Toplumu öyle bir algıyla yüzleştirdiler ki, adeta daha seçim yapılmadan kazandık havası verdiler.



Kemal Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanı olarak anons edildi, hem de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adıyla kart bastırdı.

"Muhalefete oy verenlerin neyin yanlış gittiğini sorgulama hakkı var"

Dolayısıyla bugün, CHP'ye gönül verenlerin veya Millet İttifakı'na oy verenlerin, neyin yanlış gittiğini sorgulama hakları var. CHP neden sürekli AK Parti karşısında yenilgi alıyor? Neden seçimlerde Millet İttifakı içeriden ve dışarıdan her türlü desteğe rağmen -840 milyon liralık destek var- bunlara rağmen ortada kaybedilmiş bir seçim var. Elbette bunu sorgulamak en tabii hakları.

"Tamamen Kılıçdaroğlu'nun iradesinin hakim olduğu bir CHP var"