Manisa'da cinayet! Av tüfeğiyle vurulan çiftçi hayatını kaybetti

Manisa'da cansız bedeni bulunan çiftçiden kötü haber..
Dün saat 23.30 sıralarında Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesinde meydana gelen olayda, Yağbasan yolu üzerinde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahla vurulmuş halde bulundu
Adrese giden ekipler, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında çiftçi Aziz Akay'ı silah vurulmuş halde yerde yatarken bulundu.
Vücudundaki saçma yaralarından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan Akay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
2 çocuk babası Akay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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