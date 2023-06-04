Mehmet Muş: Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Mehmet Muş, tebrik paylaşımı yaptı.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Mehmet Muş: Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılı çalışmalar diliyorum" paylaşımında bulundu.