Mehmet Özhaseki 2 gün boyunca deprem bölgesinde olacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Malatya ve Kahramanmaraş'ı, 17 Haziran'da ise Hatay'ı ziyaret edecek.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet-millet el ele kısa sürede yaralar sarılmak için çalışmalar başladı.

Kısa sürede depremzede vatandaşlar geçici yerleşim yerlerine yerleştirilirken bir diğer yandan da kalıcı konutlar yükseliyor.

Aynı zamanda seçim sürecine girilen Türkiye'de tarihi seçimin galibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, yeni kabinenin kurulmasıyla bakanların bölgeye ziyaretleri de devam ediyor.

Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde

Göreve geldikten sonra ilk saha ziyaretini geçen hafta Adıyaman'a gerçekleştiren Özhaseki, deprem bölgesinin en kısa sürede inşa ve ihya edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

2 gün boyunca Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da olacak

Özhaseki bu kapsamda yarın bakanlık yetkilileriyle beraber Malatya ve Kahramanmaraş'a, 17 Haziran'da ise Hatay'a giderek, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

Göreve geldiğinde deprem bölgesindeki çalışmalardan hiçbir zaman el çekilmeyeceği mesajını veren Özhaseki, deprem bölgesi için üzerinde çalıştıkları yeni formüller olduğunu ve o formüller devreye girdiğinde depremzede vatandaşların evlerine çok daha kısa sürede kavuşacaklarını açıklamıştı.

Özhaseki, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formülü sundu.