Mehmet Şimşek AK Parti'ye geri dönüyor 2007-2018 yılları arasındaki başarılı dönemi ile hatırlanan Mehmet Şimşek'in AK Parti'ye geri dönerek ekonomi takımına katılması iddiaları güçleniyor.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor.

2 aydan az süre kala seçim hareketliliği başladı.

Ankara kulislerinde vekil adaylığı, cumhurbaşkanı seçiminde destek arayışları, ittifaklardaki şekillenmeler gibi birçok konu fokurduyor.

Mehmet Şimşek AK Parti'ye dönüyor

Bunların arasında en dikkat çekici haber ise Mehmet Şimşek'in AK Parti'ye döneceği yönündeki iddialar.

AK Parti'nin önceki hükümetlerinde önemli rol oynayan Şimşek'in yakın zamanda partiye döneceği iddiaları her geçen gün güçleniyor.

Yeniden ekonomi kadrosuna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Şimşek'in daha önce olduğu gibi AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında yer alması bekleniyor.

Eski Bakan Şimşek'in yine memleketi Gaziantep'ten aday olması da kulislerde geçen güçlü iddialardan biri.

2007-2018 yılları onunla anılıyor

Mehmet şimşek, Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş, 2007-2018 yılları arasınsa Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Bu görevlerdeki başarıları ile halkta karşılığı olan bir isim olan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Aralık'ta açılışa katılmıştı

Şimşek Aralık ayında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi açılış törenine katılmış, burada protokolde Cumhurbaşkanı ile birlikte töreni takip etmişti.

Bu törende verilen fotoğraflarla Şimşek'in siyasete dönceği iddiaları daha da güçlenmişti.