Mehmet Tevfik Göksu'dan 'İstanbul'un Kayıp 1000 günü' sunumu

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin 3 yılını hazırladığı 'İstanbul'un Kayıp 1000 günü' sunumuyla özetledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2019'da göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mevcut yönetiminin 1000 günde kentteki faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Sütlüce'deki binalarında "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" konulu basın toplantısı düzenledi.

İBB yönetiminin 3 yılını sunum yaparak değerlendirdi

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, toplantıda mevcut İBB yönetiminin 3 yılını sunum yaparak değerlendirdi.

Göksu, AK Parti Meclis Grubunun 3 yıllık sürede İBB Meclisi'ndeki muhalefet anlayışını "gözlem/iftiralara cevap", "ikaz ve öneri", "eleştiri ve çözüm önerileri", "İstanbullu adına hesap sorma" ve "Grubumuza denetim yetkisi veren İstanbul halkına hesap verme" şeklinde sıraladı.

Göksu, İBB'nin 3 yılda ortaya koyduğu yönetim anlayışını "AK Parti dönemine ilişkin tutumu", "İstanbul'a ilişkin tutumu" ve "vaatlerine ilişkin tutumu" başlıkları altında değerlendirdi.

İBB'nin AK Parti dönemine ilişkin ilk tutumunun "iftira atmak" olduğunu belirten Göksu, atılan iftiralara karşı verdikleri sert cevaplardan sonra intihale başlandığını kaydetti.

Mehmet Tevfik Göksu'dan 'İstanbul'un Kayıp 1000 günü' paylaşımı VİDEO

Bazı projelerin yapılmış gibi gösterildiğine değindi

Göksu, "intihal" konusuna yönelik, Kurbağalıdere'de yapılan ıslah çalışmaları ile Kemerburgaz Kent Ormanı'nın, Üsküdar Meydanı'ndaki yağmur baskınlarıyla ilgili yatırımların, 1994'ten beri hizmet veren Merter Kapalı Otoparkı ile 1996'da yapılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yeni dönemde yapılmış gibi gösterildiğini aktardı.

Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin İstanbul için tutumunu "iptal ve durdurma", "ihmal ve geriye gidiş", "algı, reklam ve israf" başlıkları altında görsellerle anlattı. İptal ve durdurma başlığına "Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni"ni örnek veren Göksu, ayrıca Levazım-Dolmabahçe Tüneli'nin durdurulduğunu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının kapatıldığını ve dikey bahçelerin söküldüğünü kaydetti.

"Kentte 114 büyük proje durduruldu"

İBB yönetiminin, göreve gelir gelmez kentte 114 büyük projeyi durdurduğunu belirten Göksu, "Geldiğinde bunların yaklaşık ihale bedeli 11 milyar civarındaydı. Hepsini durdurdu." dedi.

İmamoğlu'nun "Ben ekonomik olarak iflas etmiş bir belediye aldım" sözlerini anımsatan Göksu, belediyeyi teslim ettiklerinde borcun 28,525 milyar olduğunu söyledi.

Göksu, "Bugün İstanbul ne durumda? Şu anda yıl başı itibarıyla kesinleşmiş borcu 57,6 milyar. Yıl sonu itibarıyla İBB'nin borç stoku 104,9 milyara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un şu anda dünyada trafik yoğunluğu açısından birinci olduğunu söyleyen Göksu, toplu taşımada bekleme sırasında da kentin dünyada birinci olduğunu, bekleme süresinin 68 dakikaya çıktığını kaydetti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Namus sözü veriyorum. Hiç kimseyi ekmeğinden, aşından, işinden etmeyeceğim." dediğine dikkati çekerek, 1 Temmuz 2019-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında 15 bin 819 kişinin belediyedeki işlerinden çıkartıldığını, yine bu tarih aralığında 50 bin 574 kişinin işe alındığını aktardı.

"İBB 100 üzerinden 5,9 ile sınıfta kaldı"

İBB yönetiminin göreve başladığında vadettiği projeleri tek tek sayan Göksu, bunların birçoğunun hayata geçirilmediğini, bir kısmının ise kısmen yapıldığını belirterek, "İBB, 100 üzerinden 5,9 ile sınıfta kaldı. Bütün vaatlerini gerçekleştirme oranı 5,9. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, 'Vaatlerimin yüzde 60'ını gerçekleştirdim.' dedi. 5,9'u 6'ya yuvarlamış, bunu 10'la çarpmış yüzde 60." ifadelerini kullandı.

Göksu, İmamoğlu'na sordu

AA'da yer alan habere göre İBB Grup Başkanvekili Göksu, İmamoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Bu şehre bir metreküp yeni ilave temiz su kaynağı oluşturabildin mi? Kendinizin başlayıp bitirdiği bir tane atık su arıtma tesisi yaptın mı? Projesini yapıp inşaatına başladığınız bir metre yeni metro hattı var mı? Planlayıp hizmete açabildiğiniz bir kilometre karayolu var mı? Bizzat temelini atıp inşa edebildiğiniz bir tane spor salonu var mı? Sıfırdan başlayıp inşa ettiğiniz bir tane yüzme havuzu var mı? Projelendirip inşaatına başlayabildiğiniz bir tane kültür sanat merkezi var mı? Projesini kendinizin yapıp başladığı bir tane yaşam vadisi var mı? '150 Gün 150 Proje' diyerek açılışlarını yaptığınız projelerden kaç tanesini kendiniz başlattınız? Temel soru, 3 yılda 233 milyar lira harcadın, bunlar yoksa, 233 milyar lirayı nereye harcadın?"