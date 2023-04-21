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Seçime sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal siyasi gündemi değerlendirdi ve İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Özkal'ın açıklamaları şöyle:

Bunu herhangi bir partinin başarısı olarak tanımlamam. Bu Türkiye’nin bir başarısıdır. Çünkü Togo, yarın hükümet değiştiğinde yine Türkiye’nin aracı olacak. İHA’lar ve SİHA’lar, yine Türkiye’nin savunma sanayisinin bir parçası olacak. Elbette ki savunma sanayisini destekliyoruz. Buraya daha çok yatırımın yapılması lazım. Eleştirilecek birçok nokta var. Sığınmacılar, enflasyon, ulaştırma, sağlık, eğitim.. Bu alanlar eleştirilmesi gerekirken, neden Türkiye’nin başarısı olabilecek alanlar eleştiriliyor?



Dileriz ki Togg, mili sanayide daha iyi bir yere gelir. Biz yan sanayiye de desteklemeyi planlıyoruz.