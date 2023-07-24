Meral Akşener, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi kabul etti Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Seçim yenilgisinden sonra kaosa sürüklenen muhalefette kriz devam ediyor.

CHP'de başlayan değişim rüzgarı, İyi Parti'de yapılan kurultaya tek aday olarak Genel Başkan Meral Akşener'in girmesiyle kısa sürdü.

Parti ve Millet İttifakı ile 'hesaplaşma günü' dediği kurultay günü verdiği mesajla ittifaktan ayrılacağı yorumları yapılan Akşener, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

ANAP Lideri Çelebi'yi kabul etti

Yerel seçimlere 8 ay kala Millet İttifakı'nın ve muhalefet cephesinin nasıl şekil alacağı merak konusuyken Akşener, görüşmelerine devam ediyor.

İyi Parti Lideri bu kapsamda Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Çelebi, Akşener'e çiçek takdim ederken görüşmeye İyi Parti'nin güçlü isimlerinden Oktay Vural da katıldı.