Mersin'de deprem yardımlarını çalan 6 kişi yakalandı Mersin'den yola çıkan depremzedelere yardım yüklü tırdaki 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeği çalıp Batman ve Mardin'deki depolara götüren 6 kişi yakalandı.

Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarıyor.

Tarihi felaketin ilk gününden itibaren ise fırsatçılar ve kötü niyetli dolandırıcılar kol gezmeye başladı.

Evsiz kalan milyonlarca depremzede için hazırlanan yardımalara göz diken fırsatçılar bu kez Mersin'de ortaya çıktı.

Yardımlar yerine ulaşmayınca polise gitti

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.B., Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere tıra yüklenip AFAD' a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin gönderilen adrese gitmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Mardin ve Batman'a götürdüler

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakası tespit edilen TIR'ın güzergahındaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, malzemelerin Mardin ve Batman'da bulunan 4 farklı depoya aktarıldığını tespit etti.

6 kişi yaklandı

Malzemeleri çaldıkları tespit edilen G.I., D.Ö., F.E.. O.İ. B.Ç. ve S.D. yakalandı.

Depolardaki malzemeler H.B.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.İ., B.Ç. ve S.D. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. G.I ve D.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.