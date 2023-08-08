Mete Yarar'dan, İmamoğlu'nun belediyeciliğine eleştiri: 4,5 yıldır hizmetlerini tartışmadık Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğiyle ön plana çıkmadığını belirterek, "Siz kendinizi, yaptığınız işle tartıştıramıyorsanız burada bir hata vardır. Genelkurmay başkanının, görevi dışında herşeyiyle gündeme gelmesi gibi."

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ensonhaber.com

Seçimin ardından muhalefette değişim naralarıyla ön plana çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4,5 yıldır İstanbul'daki icraatleri hala tartışma konusu.

Belediyeceliğinden çok, siyasetin içinde adından söz ettiren İmamoğlu'na bir eleştiri de Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan geldi.

TV100'de konuşan Mete Yarar şunları söyledi:

"4,5 yıldır Ekrem İmamoğlu'nun belediye ile ilgili hiçbir faaliyetini tartışmadım"

"Yaklaşık 2,5 senedir, 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak mı?' yani yeni cumhurbaşkanı adayı diye konuştuk, bu tartışıldı. Sonra 6'lı ittifakın adayı olacak mı diye tartıştık. Şimdi de CHP'nin genel başkanı olacak mı diye tartışıyoruz. Bu 4,5 yıldır Ekrem İmamoğlu'nun belediye ile ilgili hiçbir faaliyetini tartışmadım."

"16 milyonun konularıyla ilgili tartışırken görmedik"

İmamoğlu'nun görevi haricinde her konuyla gündeme geldiğini belirten Yarar şöyle dedi: