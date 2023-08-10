MHP lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye mesaj gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözleriyle ittifak çağrısı yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da bir konuşma yapacağını belirterek, "Açıklamaları Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener'in konuşmasında ne söyleyeceği merak edilirken Millet İttifakı ile bağları kopma noktasına gelen İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek girip girmeyeceği de son günlerde siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından birisi...

Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mesajını, "Geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti'de bulunanlara bir çağrıda bulunmuştu. MHP lideri yeniden bir çağdıra bulunuyor. 'Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım' diyor" şeklinde aktardı.

Özdemir'in mesajı şu şekilde: