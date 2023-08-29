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Yerel seçimler yaklaşıyor...

Muhalefette mayıstaki ağır yenilgiden sonra başlayan kriz derinleşerek büyüdü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada Millet İttifakı masasını ikinci kez devirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Akşener, yerel seçimlere de partisinin kendi kadrolarıyla tek başına gireceğini duyurdu.

Akşener'in bu çıkışından sonra İstanbul'da ve Ankara'da tekrar aday olmaları beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkartıp çıkartılmayacağı merak konusu oldu.

Bu soru basın toplantısı düzenleyen İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya soruldu.

"Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız"

Zorlu'nun soruya cevabı şu şekilde oldu:

“2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında İyi Parti'nin büyük bir çabası oldu. Bu iş birliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı.



Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya; biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz.”