Millet İttifakı'ndaki savrulmalar sosyal medyada alay konusu oldu Millet İttifakı'nın seçim arefesinde HDP ile iş birliğine gittiğini açıklaması, sonrasında birbirleriyle ve kendi içlerinde düştükleri çelişkiler ve çatışmalar o kadar arttı ki, sosyal medyada #BuNeYamanÇelişki hashtag'iyle gündem oldu.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek 15. cumhurbaşkanını seçecek. Milletvekillerinin de seçileceği genel seçimler öncesi muhalefette iktidar olabilmek için adeta bütün sözler yutuluyor, bütün aforizmalar yok sayılıyor, bütün kırmızı çizgiler aşılıyor.

Millet İttifakı'nın öncü partisi CHP, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesi adına, terör örgütüyle temasları gün gibi aşikar olan ve bundan hiç de rahatsızlık duymayan, fırsat buldukça bunu dile getiren, vekilleri terörist cenazelerine giden HDP ile her konuda anlaşmış görünüyor.

6'lı masa, HDP'yi "kabullendi"

CHP'nin HDP ile anlaşması, en çok İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Meral Akşener'in masadan ayrılıp sonrasında döndüğü olayların ardından, diğer partiler de dahil bazı itirazlar ve istifalar dışında tüm liderler sessizce durumu kabullendi.

Liderlerin çelişkili ifadeleri gündem oldu

Muhalefetteki bu kabullenmişlik, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Bunun yanında toplumun rahatsız olduğu LGBT konusu ve İstanbul Sözleşmesi'ne dair ittifaktaki bazı partilerin, birbirleriyle çelişki içinde olmaları, 6 partinin liderlerinin nasıl bir tavır değişikliğine gittikleri, sosyal medyada açılan #BuNeYamanÇelişki hashtag'iyle eleştirildi.

