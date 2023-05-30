Millet İttifakı'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi başka bahara kaldı Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi vaadiyle yola çıkan Millet İttifakı, TBMM'de 212 sandalyede kalarak kaybeden taraf oldu.

ensonhaber.com

Türkiye seçimini yaptı.

Kurduğu hayaller yerle bir olan Millet İttifakı, 14 Mayıs'ta ilk yenilgisini aldı.

Cumhur İttifakı, açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu elde etti.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir destekle kazandı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi başka bahara kaldı

Oysaki Millet İttifakı liderleri Şubat 2022'de büyük iddialarla yola çıkmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandıkta mağlubiyet yaşatıp başkanlık sisteminin yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getirmeyi hedeflemişlerdi.

Ancak hem Meclis'te çoğunluğu sağlayamadılar hem de Cumhurbaşkanı Seçimi'ni bir kez daha Erdoğan kazandı.

212 vekilde kaldılar

Millet İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan daha az sayıda milletvekili çıkardı.

2018'de 146 milletvekili çıkaran CHP'nin bu seçimde vekil sayısı 169 oldu ama 39'u ittifak ortaklarına ait.

Yani 28'inci dönemde CHP, 130 milletvekili ile temsil edilecek.

İyi Parti ise 1'i CHP listesinden olmak üzere toplam 44 milletvekili ile TBMM'de olacak.

Toplam 212 milletvekili çıkarabilen Millet İttifakı çoğunluk sayısının uzağında kaldı.

Böylece 'parlamenter sisteme dönüş' projesi de başlamadan bitti.

Genel başkanlar TBMM dışında

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarının hepsi Meclis dışında kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, TBMM'de partilerinin başında olamayacak.

Millet İttifakı'nda bakanlık vaadiyle milletvekili adayı yapılmayan parti kurmayları da vardı.

Hem CHP'nin hem de İYİ Parti'nin önemli isimleri bu dönem Meclis'te yer almayacak.