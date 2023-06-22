Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda yaptığı görüşmede tahıl koridoru konusunu ele aldı.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş dünyayı gıda krizinin eşiğine getirdi.

Dünyanın tahıl ambarı olarak nitelendirilen iki ülke arasındaki savaş, en çok da gıdaya ulaşmakta güçlük çeken ülkeleri etkiledi.

Afrika ve Asya coğrafyalarında yaşanabilecek olası bir gıda krizinin önüne geçilmesi için Türkiye devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği ve üstün gayretleri sonucu iki ülkenin temsilcileri İstanbul'da buluştu.

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan mutabakatla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı.

Yaşananların ardından halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, yeni bir tahıl krizini daha beraberinde getirecekti ki, Türkiye yeniden araya girdi.

2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona erecek..

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündemi tahıl koridoru oldu..

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede iki bakan tahıl sevkiyatına ilişkin son durumu ele aldı.

Tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devamı vurgulandı

Bakan Güler, görüşmede 17 Temmuz'da sona erecek olan anlaşmanın yeniden uzatılması gerektiği ve bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda yapıcı girişimlerin süreceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: